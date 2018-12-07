Сильные морозы убили двух человек в Кузбассе

Кемеровской области два человека погибли и еще как минимум 20 пострадали в результате сильных морозов. Об этом сообщается на сайте регионального департамента охраны здоровья населения.

"22 обращения по поводу холодовых травм зарегистрировано за минувшие сутки в медорганизации Кемеровской области. По трем обращениям холодовые травмы получены в состоянии алкогольного опьянения", — говорится на сайте департамента.

Отмечается, что двух человек спасти не удалось, они скончались до прибытия скорой помощи.

В ночь на среду, 5 декабря, и ночь на четверг, 6 декабря, на севере Кузбасса температура воздуха до -40°С.

Ранее сообщалось, что в Пскове пьяный пассажир застрелил таксиста и замерз в лесу.