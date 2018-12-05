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Москвичам предрекли слабый ледяной дождь 

Мослента 46 минут назад
Фото: РИА Новости
В столичном регионе ожидаются ледяные дожди. Об этом в среду, 5 декабря, агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
Столбики термометров установятся на отметке в ноль градусов. «Интенсивность осадков будет слабой — за сутки около 1 миллиметра. Вероятность их перехода в фазу ледяных дождей достигнет максимума в полуденные часы и вечерний час пик», — рассказали синоптики.
Согласно предварительному прогнозу, погодные условия изменятся ближе к концу недели. К выходным в российской столице похолодает, температура воздуха днем станет ниже многолетних значений, а также снова пойдет снег.
3 декабря жителей Москвы предупредили о «восточном процессе», в ходе которого в столицу пришел теплый влажный воздух с запада и отступили морозы. Вплоть до середины рабочей недели синоптики прогнозировали положительные значения температуры, а также снег с дождем.
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