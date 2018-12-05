Оттаявшая Москва принесет горожанам дискомфорт

В среду, 5 декабря, в столичном регионе наступило потепление до 1 градуса выше нуля. По прогнозам синоптиков, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и гололедица, передает «Вечерняя Москва».

Потепление наступило в связи с приходом атмосферного фронта. При относительной влажности воздуха в 70 процентов атмосферное давление в Москве и области будет повышенным — 751 миллиметр ртутного столба.

В таких условиях некоторые горожане могут ощутить дискомфорт: могут усилить симптомы различных заболеваний и вызвать обострение хронических болезней