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Похолодание и гололедица придут в Москву в пятницу 

Москва24 + ещё 16 9 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В последний рабочий день жителей столичного региона ждет облачная погода и небольшой снег. Местами возможна гололедица, сообщает сайт Гидрометцентра.
Порывы переменного ветра составят от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 750 миллиметров ртутного столба.
Днем в городе ожидается от 3 до 5 градусов мороза. А вот в области столбики термометров опустятся до отметки в 8 градусов ниже нуля. В ночные часы в Москве будет минус 7–9 градусов. Между тем в некоторых районах Подмосковья похолодает до минус 12.
Грядущему похолоданию предшествовала небольшая оттепель. Она пришла с потоками южного ветра, однако на смену движется холодный фронт. Впрочем, на следующей неделе ситуация может измениться. Метеорологи не исключают прихода новой оттепели.
Минувшей ночью в столице выпало свыше 10% месячной нормы осадков. По словам синоптиков, снег, который лег во дворах города, не растает уже до весны.
Из-за непогоды в регионе Дептранс попросил автомобилистов отказаться от поездок на машине и пересесть на общественный транспорт. По оценкам экспертов, во второй половине декабря загруженность дорог только усилится.
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