Снегопад в Москве привел к коллапсу

Снегопад в Москве привёл к транспортному коллапсу

Москва встала в утренних пробках из-за снегопада. Сейчас загруженность дорог оценивается в 7 баллов из 10. Снег не прекращается в российской столице с минувшего вечера. По всему мегаполису зафиксированы десятки аварий, отмечает РЕН ТВ

Так, одной из первых серьёзных аварий, вызванных непогодой, стало ночное происшествие с бетономешалкой — она перевернулась и перекрыла съезд с третьего транспортного кольца на Мосфильмовскую улицу. Сама машина распалась на несколько частей.

Синоптики предрекают, что снегопад не прекратится до вечера. Москвичей призвали пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.