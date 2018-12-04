Снегопад в Москве привел к коллапсу

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Снегопад в Москве привёл к транспортному коллапсу 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 4 декабря 2018
Москва встала в утренних пробках из-за снегопада. Сейчас загруженность дорог оценивается в 7 баллов из 10. Снег не прекращается в российской столице с минувшего вечера. По всему мегаполису зафиксированы десятки аварий, отмечает РЕН ТВ.
Так, одной из первых серьёзных аварий, вызванных непогодой, стало ночное происшествие с бетономешалкой — она перевернулась и перекрыла съезд с третьего транспортного кольца на Мосфильмовскую улицу. Сама машина распалась на несколько частей.
Синоптики предрекают, что снегопад не прекратится до вечера. Москвичей призвали пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.
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