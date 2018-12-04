На Урале синоптики объявили первую степень опасности 

В Свердловской области объявили первую степень опасности из-за высокой концентрации вредных веществ в воздухе вследствие безветренной погоды, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт уральского гидрометцентра.
«До 20 часов 8 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — рассказали синоптики.
По их словам, объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
Ранее Inforeactor сообщало о гололёде в Ленинградской области 1 декабря.