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На Урале синоптики объявили первую степень опасности 

RT на русском + ещё 2 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
В Свердловской области объявили первую степень опасности из-за высокой концентрации вредных веществ в воздухе вследствие безветренной погоды, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт уральского гидрометцентра.
«До 20 часов 8 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — рассказали синоптики.
По их словам, объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
Ранее Inforeactor сообщало о гололёде в Ленинградской области 1 декабря.
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Погода , Общество , Свердловская Область
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