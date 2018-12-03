Москве предсказали ледяные дожди

Москве в середине недели могут пройти ледяные дожди. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«В Москве сегодня небольшой снег и довольно холодно — днем около минус 5 градусов. Затем осадки усилятся, и температура станет повышаться. Пик потепления ожидается в среду. В городе будет около 0 градусов, местами не исключены ледяные дожди. В четверг-пятницу поток атлантического воздуха ослабеет, и показания термометров понизятся до минус 1-3 градуса», — пояснили синоптики.

При этом к концу недели в столицу вернутся морозы.

По оценкам метеорологов, этот декабрь в Москве может стать холоднее предыдущих. Температурные значения на последней неделе ноября оказались на 5-6 градусов ниже многолетних значений.