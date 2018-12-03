Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Вытащи меня отсюда": Трамп сбежал с G20
"Вытащи меня отсюда": Трамп сбежал с G20

Москве предсказали ледяные дожди 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве в середине недели могут пройти ледяные дожди. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
«В Москве сегодня небольшой снег и довольно холодно — днем около минус 5 градусов. Затем осадки усилятся, и температура станет повышаться. Пик потепления ожидается в среду. В городе будет около 0 градусов, местами не исключены ледяные дожди. В четверг-пятницу поток атлантического воздуха ослабеет, и показания термометров понизятся до минус 1-3 градуса», — пояснили синоптики.
При этом к концу недели в столицу вернутся морозы.
По оценкам метеорологов, этот декабрь в Москве может стать холоднее предыдущих. Температурные значения на последней неделе ноября оказались на 5-6 градусов ниже многолетних значений.
Мослента: последние новости
Москвичей предупредили о «восточном процессе» Москве предсказали ледяные дожди Москвичам предрекли снежный Новый год
АГН "Москва" , Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту339
Депутат вышла на публику с голой грудью85
США готовят «вторжение» в Крым859
Традиционного послания Путина не будет251
Глава NASA отреагировал на успешный запуск «Союза»131
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
03:14
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту
Украина В мире
03:51
Традиционного послания Путина не будет
Политика
03:45
Раскрыты связи Браудера с крупным преступным картелем
В мире
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
00:15
Депутат вышла на публику с голой грудью
Общество
01:01
СМИ сообщили о запуске Россией «спутника-убийцы»
Наука и техника Армия
07:49
С Байконура стартовал «Союз» с новым экипажем
Наука и техника
03:08
Первый легальный бордель подстроился под женщин
Общество
00:05
В Кремле объяснили «размашистое» приветствие Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение