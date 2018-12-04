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В МЧС предупредили жителей Сибири о похолодании до -50 °С 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В МЧС предупредили о сильных морозах в четырёх регионах Сибири, где температура воздуха может опуститься до -50 °С.
Ведомство сообщает, что холода придут в центральные районы Красноярского края, в Иркутскую, Кемеровскую и Томскую области.
В МЧС не исключили, что сильные морозы могут нарушить объекты энергетики, связи, ЖКХ, а также жизнеобеспечения населения.
«Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь многослойно — прослойки воздуха удерживают тепло; носите тёплые стельки и шерстяные носки — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими; не выходите на мороз без тёплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения», — отметили там.
Ранее URA.RU передавало, что метеорологи предупредили жителей Курганской области о резком ухудшении погоды.
RT на русском: последние новости
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МЧС , Погода , Общество , Красноярский Край
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