Синоптики прогнозируют ледяной дождь в Москве

Снег, ледяной дождь и гололед ожидаются в Москве в среду, 5 декабря. Об этом заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова

«У нас в прогнозе идут осадки преимущественно в виде снега. У нас будет сложная ситуация — будет оттепель, 5 числа не исключены такие гололедные явления», — приводит РИА Новости её слова.

Она пояснила, что к гололедным явлениям относится и ледяной дождь.

Ранее сообщалось, что в Москве 5 декабря ожидается до -1 °С.