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Синоптики прогнозируют ледяной дождь в Москве 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Снег, ледяной дождь и гололед ожидаются в Москве в среду, 5 декабря. Об этом заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
«У нас в прогнозе идут осадки преимущественно в виде снега. У нас будет сложная ситуация — будет оттепель, 5 числа не исключены такие гололедные явления», — приводит РИА Новости её слова.
Она пояснила, что к гололедным явлениям относится и ледяной дождь.
Ранее сообщалось, что в Москве 5 декабря ожидается до -1 °С.
4 декабря МЧС объявило экстренное предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы в Москве.
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