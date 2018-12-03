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Москвичей предупредили о «восточном процессе» 

Мослента 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В российской столице ожидается мокрый снег с дождем, который в конце рабочей недели сменится очередными морозами и гололедицей. Об этом в понедельник, 3 декабря, агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
В среду температура воздуха достигнет положительных значений в пределах от нуля до плюс 2 градусов. «В атмосферных процессах грядут существенные изменения, будет развиваться так называемый "восточный процесс" — при таком процессе с запада, из акватории Атлантического океана в центр европейской России будет поступать теплый влажный воздух, поэтому морозы отступят», — рассказали синоптики.
К концу недели столбики термометров вновь опустятся до отметки в минус 5-10 градусов, в результате чего на дорогах образуется сильный гололед.
Сообщается, что за всю неделю в Москве может выпасть до 30 процентов месячной нормы осадков, а также несколько увеличится высота снежного покрова. Атмосферное давление в регионе будет близким к норме.
2 декабря синоптики сообщили о том, что грядущая зима в столичном регионе может быть крайне изменчивой. По предварительным прогнозам, резкие скачки от очень холодной погоды до оттепели будут характерны как для декабря, так и последующих месяцев.
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АГН "Москва" , Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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