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Синоптики предупредили жителей Москвы о надвигающемся на регион снегопаде 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Специалисты погодного центра «Фобос» предупредили жителей Москвы о надвигающемся на столицу затяжном снегопаде. Об этом сообщает m24.
Отмечается, что неблагоприятные погодные условия продержатся несколько дней.
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«С запада в столичный регион нагрянет фронт окклюзии, связанный с ложбиной североатлантического циклона, из-за чего небо закроют плотные снеговые облака», — говорится в тексте.
Уровень снега местами может достигать 6-8 см.
Ранее в Гидрометцентре России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за снегопада и гололедицы в ночь на воскресенье, 2 декабря.
Также URA.RU передавало, что метеорологи предупредили жителей Курганской области о резком ухудшении погоды.
RT на русском: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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