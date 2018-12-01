Специалисты погодного центра «Фобос» предупредили жителей Москвы о надвигающемся на столицу затяжном снегопаде. Об этом сообщает m24.
Отмечается, что неблагоприятные погодные условия продержатся несколько дней.
«С запада в столичный регион нагрянет фронт окклюзии, связанный с ложбиной североатлантического циклона, из-за чего небо закроют плотные снеговые облака», — говорится в тексте.
Уровень снега местами может достигать 6-8 см.
Ранее в Гидрометцентре России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за снегопада и гололедицы в ночь на воскресенье, 2 декабря.
Также URA.RU передавало, что метеорологи предупредили жителей Курганской области о резком ухудшении погоды.