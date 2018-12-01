Синоптики предупредили жителей Москвы о надвигающемся на регион снегопаде

Специалисты погодного центра «Фобос» предупредили жителей Москвы о надвигающемся на столицу затяжном снегопаде. Об этом сообщает m24.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия продержатся несколько дней.

«С запада в столичный регион нагрянет фронт окклюзии, связанный с ложбиной североатлантического циклона, из-за чего небо закроют плотные снеговые облака», — говорится в тексте.

Уровень снега местами может достигать 6-8 см.

Ранее в Гидрометцентре России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за снегопада и гололедицы в ночь на воскресенье, 2 декабря.

Также URA.RU передавало, что метеорологи предупредили жителей Курганской области о резком ухудшении погоды.