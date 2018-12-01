Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

РИА Новости. Гидрометцентр России предупредил жителей столицы и области о том, что в Москве Подмосковье в ночь на воскресенье, 2 декабря, действует «жёлтый» уровень погодной опасности. Это связано с снегопадом и гололедицей, сообщает

«Желтый» уровень означает, что стихия потенциально опасна из-за неблагоприятных погодных явлений.

Как отмечает специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец , с началом календарной зимы ночью в Москве усилились морозы.

В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ минимальные термометры показали -15,1° (в Тушино –15,5°), в Подмосковье столбики термометров местами опустились ниже -20 градусов.