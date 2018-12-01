Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Музыкантов известной группы повязали на вокзале
Музыкантов известной группы повязали на вокзале

Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности 

Рамблер + ещё 3 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр России предупредил жителей столицы и области о том, что в Москве и Подмосковье в ночь на воскресенье, 2 декабря, действует «жёлтый» уровень погодной опасности. Это связано с снегопадом и гололедицей, сообщает РИА Новости.
«Желтый» уровень означает, что стихия потенциально опасна из-за неблагоприятных погодных явлений.
Как отмечает специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, с началом календарной зимы ночью в Москве усилились морозы.
В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ минимальные термометры показали -15,1° (в Тушино –15,5°), в Подмосковье столбики термометров местами опустились ниже -20 градусов.
Евгений Тишковец , РИА Новости , Погода , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пригрозили страшными санкциями
Пугачева сделала неожиданное признание о Галкине74
Два корабля столкнулись в Керченском проливе228
Еще одна страна решила «повторить» опыт Украины
Европа может прекратить сотрудничество с Россией345
Видео
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение