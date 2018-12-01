Гидрометцентр России предупредил жителей столицы и области о том, что в Москве и Подмосковье в ночь на воскресенье, 2 декабря, действует «жёлтый» уровень погодной опасности. Это связано с снегопадом и гололедицей, сообщает РИА Новости.
«Желтый» уровень означает, что стихия потенциально опасна из-за неблагоприятных погодных явлений.
Как отмечает специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, с началом календарной зимы ночью в Москве усилились морозы.
В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ минимальные термометры показали -15,1° (в Тушино –15,5°), в Подмосковье столбики термометров местами опустились ниже -20 градусов.