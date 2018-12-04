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МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве 

РИА Новости + ещё 22 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Столичные спасатели предупреждают о гололеде и мокром снеге в ближайший час и до ночи среды, 5 декабря.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил в среду "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололеда.
"Уважаемые москвичи и гости столицы. По информации Росгидромет в ближайший час с сохранением ночью 5 декабря в Москве ожидаются гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах", — говорится в сообщении в Twitter.
Столичные спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, избегать внезапных маневров а также быть осторожными и внимательными.
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