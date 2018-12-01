В Москве в ночь на субботу температура опустилась до 15 градусов ниже 0

Мороз ниже 15 градусов ударил в Москве в ночь на субботу впервые за сезон, по области местами зафиксирована температура ниже 20 градусов мороза, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос". Предыдущий рекорд сезона был зафиксирован накануне — в ночь с четверга на пятницу столбики термометров в Москве опустились до минус 13,2 градуса, по области морозы достигали отметки в 20 градусов. "Начало календарной зимы в Москве ознаменовалось усилением морозов. Так, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ минимальные термометры показали минус 15,1 градуса, в Тушино минус 15,5 градуса. В Подмосковье местами было ниже минус 20 градусов", — говорится в сообщении.