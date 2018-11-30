В горах Сочи объявили лавинную опасность

Лавинную опасность прогнозируют в горах Сочи 30 ноября — 1 декабря, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

30 ноября на территории Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение, ожидаются сильные осадки, усиление ветра, похолодание.

"30 ноября — 1 декабря в горах Краснодарского края выше 2000 м над уровнем моря лавиноопасно. Также метеорологи предупреждают, что в период с 18:00 30 ноября до 18:00 1 декабря на территории города Сочи ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 17 м/с. Утром и днем 1 декабря на курорте местами сильный дождь", — говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии ТАСС уточнили, что предупреждение о лавиноопасности — первое в текущем зимнем сезоне.

Обстановка на склонах Красной Поляны

В пресс-службе сочинского курорта "Горки Город" заверили ТАСС, что предупреждение о лавинной опасности не повлияет на открытие горнолыжного сезона 1 декабря.

"Специальные установки позволяют сбивать накапливающийся на склонах, [где проходят трассы], снег по мере накопления — такие технологии используются только на самых современных курортах мира. Поэтому излишков снега на склонах нет, а значит, нет возможности схода лавин", — сообщили в компании.

По данным пресс-службы, для катания будут доступны трассы на высоте более 2000 м над уровнем моря в зоне "Цирк-2". Открыть сезон на несколько дней раньше, чем планировалось, позволили обильные снегопады и климатические особенности района.