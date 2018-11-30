Осень 2018 года в Москве стала одной из самых тёплых

Осень 2018 года в Москве вошла в пятёрку самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал «Метеоновости».

Отмечается, что средняя температура осенью этого года в Москве и области составила + 7,6 °С, что на 2,6 °С выше средних многолетних значений.

«Текущий сезон войдёт в пятерку самых теплых осенних сезонов за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений», — говорится в сообщении.

По данным издания, самую тёплую осень фиксировали в 1938 и 1974 годах, когда средняя температура превышала норму почти на 3 °С.

25 ноября m24 сообщало, что высота снежного покрова в столице достигла 4 см.