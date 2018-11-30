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Осень 2018 года в Москве стала одной из самых тёплых 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Осень 2018 года в Москве вошла в пятёрку самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал «Метеоновости».
Отмечается, что средняя температура осенью этого года в Москве и области составила + 7,6 °С, что на 2,6 °С выше средних многолетних значений.
«Текущий сезон войдёт в пятерку самых теплых осенних сезонов за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений», — говорится в сообщении.
По данным издания, самую тёплую осень фиксировали в 1938 и 1974 годах, когда средняя температура превышала норму почти на 3 °С.
25 ноября m24 сообщало, что высота снежного покрова в столице достигла 4 см.
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