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Гидрометцентр рассказал, какая погода ожидает россиян в декабре 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Температура в декабре в большинстве округов европейской части России ожидается близкой к норме, но на северо-западе будет чуть теплее обычного, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.
"Средняя температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе на один градус выше средних многолетних значений, а в других округах европейской части России — близкой к норме", — сказал Киктёв.
Что касается осадков, то больше среднего их ожидается в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а юге Центрального округа, в Южном и Северо-Кавказском округах — меньше. На остальной территории — около нормы, добавил глава ведомства.
"В то же время на градус выше средних многолетних значений ожидается декабрь на крайнем севере Урала и Сибири. Однако на юго-западе и юго-востоке Сибири будет на градус ниже, а на остальной территории азиатской части страны — близкой к норме", — уточнил метеоролог.
Меньше среднего ожидается осадков на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, на большей части Красноярского края, на севере Иркутской области и Бурятии, в Якутии и Магаданской области, на севере Забайкалья, Амурской области и Камчатки.
"В то же время на юге Хабаровского и в Приморском краях — больше среднего, а на остальной территории — около нормы", — заключил Киктёв.
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Дмитрий Киктев , РИА Новости , Погода , Общество
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