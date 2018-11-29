В Гидрометцентре рассказали о погоде на декабрь

Предстоящий декабрь будет заметно морознее, чем в предыдущие три года, но на большей части европейской части России погода ожидается около нормы, а в Северо-Западном федеральном округе — выше. Об этом Лайфу рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он также рассказал, что существует вероятность оттепели на следующей неделе. Дневные температуры к среде-четвергу могут приближаться к нулевой отметке. Насколько долго продлится тепло будет зависеть от атмосферного давления, добавил Вильфанд.