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В Новороссийске вводят режим ЧС из-за ураганного ветра 

RT на русском + ещё 3 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В Новороссийске заявили о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за ураганного ветра.
Об этом сообщается на сайте администрации города.
«С 13 часов в Новороссийске вводим режим ЧС. В ближайшие 2 — 6 часов ожидается ураганный ветер до 38 м/с», — указывается в сообщении.
Отмечается, что в городе будет включена система оповещения с использованием сирен.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям также приняла решение отменить занятия в школах.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что из-за сильного дождя, который прошёл в ночь на 28 ноября, несколько улиц Краснодара оказались подтоплены.
Также URA.RU со ссылкой на данные Гидрометцентра Курганской области передавало, что синоптики предупредили жителей региона о резком ухудшении погоды в четверг, 29 ноября
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