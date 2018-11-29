В Новороссийске вводят режим ЧС из-за ураганного ветра

Новороссийске заявили о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за ураганного ветра.

Об этом сообщается на сайте администрации города.

«С 13 часов в Новороссийске вводим режим ЧС. В ближайшие 2 — 6 часов ожидается ураганный ветер до 38 м/с», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в городе будет включена система оповещения с использованием сирен.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям также приняла решение отменить занятия в школах.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что из-за сильного дождя, который прошёл в ночь на 28 ноября, несколько улиц Краснодара оказались подтоплены.

Также URA.RU со ссылкой на данные Гидрометцентра Курганской области передавало, что синоптики предупредили жителей региона о резком ухудшении погоды в четверг, 29 ноября