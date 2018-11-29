Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве зафиксировали первые зимние морозы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первые зимние морозы до минус 14 градусов зафиксированы в Москве минувшей ночью, сообщает интернет-портал "Метеоновости".
"Ночь на 29 ноября в Москве стала по-зимнему морозной. Температура в столице и ее окрестностях была ниже минус 10 градусов. На станции ВДНХ термометр показал минус 10,1 градуса. Примерно такая же температура, минус 10,4 градуса отмечена на Воробьевых горах и на севере города", — говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что на градус холоднее, до минус 11,3, было на западе и юге московского мегаполиса, в Немчиновке и Бутово. Ниже оказалась температура на северо-западе, в Тушино, — минус 12,2 градуса.
"А вот автоматическая станция на Рублевском шоссе показала минус 14 градусов. Самым "теплым" районом оставался центр города, на Балчуге было минус 9,2 градуса. По области мороз местами усиливался до минус 15 градусов", — отмечается в материале.
Как отмечают метеорологи, такие холода продержатся в столице до начала декабря.
Последние новости
Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно Эксперт рассказал, почему грузины выбрали президентом Зурабишвили "Думал, ты такой один?" Россия нашла еще одну альтернативу доллару
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к НАТО с надеждой514
Пока вы спали: В России началась дедолларизация503
Осина нашли с рюмкой в руке28
В театральной школе Табакова найден женский труп6
Многомиллиардная операция по спасению Байкала провалилась174
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
01:39
Выкатку первого Ил-112В сняли на видео
Армия
03:10
Киев заявил о блокировании портов в Азовском море
В мире Украина
05:40
«Мы подсажены на США, как на наркотик»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение