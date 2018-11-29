Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мороз в Москве сменится оттепелью на следующей неделе 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos/Наталья Гарнелис
По словам синоптиков, потепление придет в столицу в воскресенье, 2 декабря. и достигнет своего пика 6 декабря. Об этом Агентству "Москва" сообщили в центре погоды "Фобос".
Согласно прогнозам, в пятницу и субботу погода в столичном регионе будет морозной и солнечной. А в воскресенье "начнется постепенно потепление", пик которого придется на четверг следующей недели". "В столице потеплеет до оттепелей", — заявили в центре "Фобос".
Ранее синоптики рассказали, что в четверг, 29 ноября, погоду в Москве будет определять антициклон. В городе температура воздуха не поднимется выше минус 5 градусов, а по области ожидается до 10 градусов мороза.
По словам синоптиков, в ближайшие выходные в столице будет идти снег. При этом специалисты не исключили, что этот декабрь с столице может стать одним из самых холодных за последние несколько лет.
Москва24: последние новости
В четверг в Москве похолодает до -7 градусов Снег и до 8 градусов мороза ожидается в столичном регионе 27 ноября Декабрь 2018 года в Москве станет самым холодным за последние несколько лет
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе536
Грузия выбрала президента229
Экс-участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу43
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление426
Киев заявил о блокировании портов в Азовском море133
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
01:39
Выкатку первого Ил-112В сняли на видео
Армия
03:10
Киев заявил о блокировании портов в Азовском море
В мире Украина
05:40
«Мы подсажены на США, как на наркотик»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение