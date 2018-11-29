Мороз в Москве сменится оттепелью на следующей неделе

По словам синоптиков, потепление придет в столицу в воскресенье, 2 декабря. и достигнет своего пика 6 декабря. Об этом Агентству "Москва" сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозам, в пятницу и субботу погода в столичном регионе будет морозной и солнечной. А в воскресенье "начнется постепенно потепление", пик которого придется на четверг следующей недели". "В столице потеплеет до оттепелей", — заявили в центре "Фобос".

Ранее синоптики рассказали, что в четверг, 29 ноября, погоду в Москве будет определять антициклон. В городе температура воздуха не поднимется выше минус 5 градусов, а по области ожидается до 10 градусов мороза.

По словам синоптиков, в ближайшие выходные в столице будет идти снег. При этом специалисты не исключили, что этот декабрь с столице может стать одним из самых холодных за последние несколько лет.