Москвичи пережили самую холодную ночь

В четверг, 29 ноября, в столичном регионе был установлен температурный рекорд, передает «Вечерняя Москва».

Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. «По данным на 7 часов утра, минимальная температура воздуха в городе составляла -10,1. Это первые двузначные морозы в Москве в этом сезоне», — уточнили специалисты центра погоды «Фобос».

Сотрудники Гидрометцентра сообщили о том, что нынешний декабрь может стать одним из самых холодных за последнее время. В ближайшие несколько дней столбики термометров в ночное время могут опуститься до 16 градусов мороза, что, по словам синоптиков, на 5—6 градусов ниже многолетних значений.