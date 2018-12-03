Высота сугробов в Москве достигла 10 сантиметров

Снег в столичном регионе шел почти весь день воскресенья, 2 декабря.

Как сообщает портал "Метеоновости", в Москве осадков выпало немного. На главной метеостанции Москвы — ВДНХ — за воскресный день и ночь на понедельник выпало 1,3 миллиметра, примерно столько же и на Балчуге, а в районе ТСХА — 2 миллиметра. В некоторых районах столицы отмечались лишь следы осадков. Тем не менее высота снежного покрова в Москве колеблется от 6 до 10 сантиметров. В Подмосковье осадки были более существенными.

Ранее сообщалось, что снежная оттепель в первые дни зимы в Москве вновь сменится морозами к концу недели. По прогнозам синоптиков, пик потепления в Москве придется на 5 декабря. Местами не исключены ледяные дожди.

При этом за неделю может выпасть около 30 процентов месячной нормы осадков. Количество осадков, по словам специалистов, не будет значительным. В течение недели высота снежного покрова увеличится всего на несколько сантиметров.