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Высота сугробов в Москве достигла 10 сантиметров 

Москва24 + ещё 8 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Снег в столичном регионе шел почти весь день воскресенья, 2 декабря.
Как сообщает портал "Метеоновости", в Москве осадков выпало немного. На главной метеостанции Москвы — ВДНХ — за воскресный день и ночь на понедельник выпало 1,3 миллиметра, примерно столько же и на Балчуге, а в районе ТСХА — 2 миллиметра. В некоторых районах столицы отмечались лишь следы осадков. Тем не менее высота снежного покрова в Москве колеблется от 6 до 10 сантиметров. В Подмосковье осадки были более существенными.
Ранее сообщалось, что снежная оттепель в первые дни зимы в Москве вновь сменится морозами к концу недели. По прогнозам синоптиков, пик потепления в Москве придется на 5 декабря. Местами не исключены ледяные дожди.
При этом за неделю может выпасть около 30 процентов месячной нормы осадков. Количество осадков, по словам специалистов, не будет значительным. В течение недели высота снежного покрова увеличится всего на несколько сантиметров.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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