В Москву придут январские морозы

Обильный снегопад в столичном регионе сформировал первый заметный снежный покров. По данным синоптиков, высота снежного покрова в столице достигает 6 см. Вслед за осадками в столицу придут аномальные морозы, которые больше соответствуют норме января. Температура воздуха в Москве и области опуститься до минус 16. При этом, как отмечают специалисты, январские морозы в Центральной России не задержатся. С наступлением климатической зимы за окном потеплеет, а сам зимний сезон обещает быть не суровым и без аномальных холодов.

Начавшийся накануне вечером снегопад сформировал первый заметный снежный покров в московском регионе, сообщили RT в Гидрометцентре.

«Высота снежного покрова составляет 6 см на ВДНХ и на Балчуге, Немчиновка — 2 см, Тушино — 8, в Можайске — 5, в Волоколамске — 7, Новый Иерусалим — 5, Кашира — 6, Серпухов — 4, Дмитров — 2, Павловский Посад — 4, Михайловское — 4, — вот такие формируются сугробы», — рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Представитель Гидрометцентра добавила, что 28 ноября ожидается небольшой снегопад, после чего начнется похолодание, но к выходным будет солнечно.

«Сегодня ожидается местами небольшой снег, затем приходит антициклон, температура понижается — уже предстоящая ночь без осадков, такая антициклональная погода до субботы, Будет солнышко, переменная облачность. Ночью будет понижаться температура в Москве до -11…-13, в центре города -7…-9, по области -11…-16. Такие уже умеренные морозы. Завтра -5…-7. Первый такой заметный снег, который видно», — сказала Макарова.

Обильный снегопад спровоцировал серьезные транспортные затруднения в столице. Вечером 27 ноября около 20 авиарейсов оказались задержаны, еще 10 были отменены, а пробки на дорогах достигли 9 баллов.

При этом затруднения на столичных дорогах сохраняются и в среду, 28 ноября. По состоянию на 11 утра, ситуация с заторами оценивается в шесть баллов из десяти возможных.

Накануне столичная Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательнее на дорогах на фоне ухудшения погоды.

Ведомство попросило автомобилистов выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию и воздержаться от резкого торможения. ГИБДД также напомнила о важности соблюдения правил парковки в условиях снегопада.

«Столичная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальной техники», — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД отметили, что пешеходам тоже следует соблюдать меры предосторожности.

«Короткий световой день и выпадение осадков в виде снега также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей», — напомнили в ГИБДД.

Аномальный холод

Вслед за снегопадом в Москву и Центральную Россию придут январские морозы. Об этом в разговоре с RT сказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец . По его словам, температурные показатели будут ниже, чем обычно в это время года.

«То похолодание, которое произойдёт в ближайшие дни, оно по среднесуточной температуре будет ниже нормы. По сути, это можно назвать январскими морозами. На несколько градусов холоднее, чем положено», — подчеркнул он.

Нехарактерное тепло, которое держалось в столице до октября, сменятся аномальными холодами, отметил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктёв

«Температура в ближайшие дни несколько ниже климатической нормы, но не сильно. Не может так долго держаться аномальное тепло. Рано или поздно должны быть и другие аномалии — отрицательные. Так что всё встаёт на свои места», — отметил он.

По данным синоптиков, ночные температуры в столице могут опустится до минус 16 градусов.

«По нашим расчетам, нынешний декабрь будет холоднее предыдущих. Правда, похолодает в Москве уже со среды — 28 ноября в Москве ожидается до минус 11 — минус 9 градусов ночью и минус 9 — минус 7 днем, начнет резко расти атмосферное давление. Такая же холодная погода прогнозируется в четверг и в пятницу — ночью минус 16 — минус 11, днем минус 7 — минус 5. Это на 5-6 градусов ниже многолетних значений», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Зима не будет холодной

В то же время с точки зрения долгосрочных прогнозов синоптики отмечают, что зима в целом не будет очень холодной — снижение температуры в ближайшее время окажется непродолжительным.

«По предварительным прогнозам, зима всё-таки не ожидается холодной, если заглядывать далеко вперёд. А волны тепла и волны холода обязательно будут. То есть зима будет неравномерной с точки зрения температур и осадков… До нового года ещё достаточно далеко и потепления с большой вероятностью будут ещё до этого времени и с оттепелью том числе», — добавил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Киктёв.

Синоптики прогнозировали комфортную зиму ещё в конце октября. По данным метеорологов, в этом году не ожидается аномальных заморозкиов — вместо этого в столицу придёт умеренная, не суровая зимняя погода.