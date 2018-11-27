Москвичам пообещали ослабление снегопада

Ближайшие три дня температура в столице останется практически неизменной, а вот интенсивность снегопада спадет. Такой прогноз дала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова , передает RT.

Во вторник Москва оказалась в зоне теплого фронта атлантического циклона. За время снегопада высота снежного покрова увеличилась на пару сантиметров. По словам синоптика, 28 ноября столбики термометров в столице покажут от 4 до 6 градусов ниже нуля. А вот в области возможны и девятиградусные морозы. При этом средняя температура воздуха будет больше соответствовать середине января.

Уже с четверга на погоду в регионе начнет влиять антициклон.

"Температура начнет понижаться, а вот осадков не ожидается. Приятным моментом станет то, что у нас будет переменная облачность, и мы вновь увидим солнышко", — сказала Позднякова.

Из-за выпавшего 27 ноября снега на столичных дорогах образовались заторы. Чтобы расчистить трассы, парковки, а также подходы к остановкам и станциям метро, на работу вышла колонна спецтехники. Непогода никак не отразилась на следовании поездов МЦК, однако повлияла на вылет рейсов в столичных аэропортах.