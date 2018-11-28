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В четверг в Москве похолодает до -7 градусов 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В четверг, 29 ноября, в столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами образуется гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха в ночные часы понизится до -11… -13 градусов, по области похолодает до -16. Днем столбики термометров покажут -5… -7 градусов, в регионе — от -5 до -10.
Ветер будет дуть западный и северо-западный, со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба.
Из-за похолодания МОЭК увеличит подачу тепла в жилые дома. Температуру теплоносителя повысят до необходимого уровня для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей.
28 ноября арктический воздух привел к усилению морозов в городе. В итоге температура достигла минимума с начала осени. На основной городской метеостанции на ВДНХ температура опустилась до 7,4 градусов мороза.
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МОЭК , Погода , Новости Москвы , Москва
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