В четверг в Москве похолодает до -7 градусов

В четверг, 29 ноября, в столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами образуется гололедица, сообщает Гидрометцентр России

Температура воздуха в ночные часы понизится до -11… -13 градусов, по области похолодает до -16. Днем столбики термометров покажут -5… -7 градусов, в регионе — от -5 до -10.

Ветер будет дуть западный и северо-западный, со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба.

Из-за похолодания МОЭК увеличит подачу тепла в жилые дома. Температуру теплоносителя повысят до необходимого уровня для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей.

28 ноября арктический воздух привел к усилению морозов в городе. В итоге температура достигла минимума с начала осени. На основной городской метеостанции на ВДНХ температура опустилась до 7,4 градусов мороза.