Гидрометцентр: декабрь 2018 года в Москве будет холоднее предыдущих

Декабрь 2018 года в Москве будет холоднее предыдущих. Об этом ТАСС во вторник сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "По нашим расчетам, нынешний декабрь будет холоднее предыдущих. Правда, похолодает в Москве уже со среды — 28 ноября в Москве ожидается до минус 11 — минус 9 градусов ночью и минус 9 — минус 7 днем, начнет резко расти атмосферное давление. Такая же холодная погода прогнозируется в четверг и в пятницу — ночью минус 16 — минус 11, днем минус 7 — минус 5. Это на 5-6 градусов ниже многолетних значений", — сказал он. С 1 декабря давление начнет постепенно снижаться, но температуры по-прежнему будут низкими — до 10 градусов мороза ночью и минус 5 днем, добавил Вильфанд.