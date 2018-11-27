Хабаровский край готовится к снежной буре

Синоптики обещают сильные осадки и ветер до 20 метров в секунду. Экстренные службы предупреждают о возможном закрытии дорог и отмене авиарейсов.

Замело местные дороги, высота заносов иногда достигает двух метров. Водители вынуждены бросать свой транспорт. В некоторых городах школьникам устроили внеплановые каникулы. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура будет резко падать.

Снежные циклоны уже добрались до приволжских и северо-западных регионов России. Так, из-за мощного снегопада накануне в девятибалльных пробках встала Самара.

А в Ленинградской области на федеральных трассах буксуют фуры, не говоря уже о легковых автомобилях.