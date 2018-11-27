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Хабаровский край готовится к снежной буре 

Мир24 1 час назад
Синоптики обещают сильные осадки и ветер до 20 метров в секунду. Экстренные службы предупреждают о возможном закрытии дорог и отмене авиарейсов.
Всю силу снежных осадков уже ощутили на себе жители Магаданской области, Хакасии, Забайкалья, Алтайского края и Сибири. Они буквально утопают в сугробах. Коммунальщики не успевают убирать снег.
Замело местные дороги, высота заносов иногда достигает двух метров. Водители вынуждены бросать свой транспорт. В некоторых городах школьникам устроили внеплановые каникулы. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура будет резко падать.
Снежные циклоны уже добрались до приволжских и северо-западных регионов России. Так, из-за мощного снегопада накануне в девятибалльных пробках встала Самара.
А в Ленинградской области на федеральных трассах буксуют фуры, не говоря уже о легковых автомобилях.
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Погода , Видео , Общество , Алтайский Край , Магаданская Область , Республика Хакасия , Хабаровский Край
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