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Снег и сильный ветер обрушатся на Москву 

News.ru 3 часа назад
Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press
Москвичам во вторник, 27 ноября, следует приготовиться к снегопаду и гололедице. Днём столбики термометров опустятся до минус 4 градусов.
По данным Гидрометцентра, будет дуть юго-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
В ночь на 28 ноября похолодает до минус 10 градусов. Кроме того, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
В последнюю неделю ноября ночные температуры опустятся до минус 14 градусов, что соответствует климатическим показателям января.
Ранее News.ru писал о том, что водителей просят при выборе места для парковки избегать соседства со слабо укреплёнными конструкциями, деревьями и ветхими зданиями.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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