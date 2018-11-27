Снег и сильный ветер обрушатся на Москву

Москвичам во вторник, 27 ноября, следует приготовиться к снегопаду и гололедице. Днём столбики термометров опустятся до минус 4 градусов.

По данным Гидрометцентра, будет дуть юго-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

В ночь на 28 ноября похолодает до минус 10 градусов. Кроме того, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В последнюю неделю ноября ночные температуры опустятся до минус 14 градусов, что соответствует климатическим показателям января.

Ранее News.ru писал о том, что водителей просят при выборе места для парковки избегать соседства со слабо укреплёнными конструкциями, деревьями и ветхими зданиями.