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Жителей Сочи предупредили о сильном ливне 28 ноября 

RT на русском + ещё 5 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Синоптики предупредили жителей Сочи о сильных ливне и ветре в среду, 28 ноября, передаёт «Юга.ру».
«На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди, ливни с грозами, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, волнение моря — до четырёх баллов», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что сотрудники экстренных служб города переведены в режим повышенной готовности.
Также спасатели обратились к местным жителям с просьбой соблюдать правила безопасности при неблагоприятных погодных условиях.
Ранее URA.RU со ссылкой на данные Гидрометцентра Курганской области передавало, что синоптики предупредили жителей региона о резком ухудшении погоды в четверг, 29 ноября.
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