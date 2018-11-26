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Мороз и аномально высокое давление ожидаются в Москве 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мороз и аномально высокое атмосферное давление ожидаются в Москве с середины рабочей недели. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
"В Москве ожидается постепенное понижение температуры и усиление морозов. Сегодня и завтра из-за близости атмосферных фронтов в Москве достаточно много облаков, местами будет идти небольшой снег, обильных снегопадов мы не ждем. В понедельник в столице минус 1-3 градуса, в Московском регионе 0…-5 градусов. А вот уже во вторник ночью похолодает до -5…-10 градусов, и в дневные часы около минус 2-8 градусов", — рассказали метеорологи, передает Агентство "Москва".
Синоптики отметили, что температура будет соответствовать началу января, а не концу ноября. Также в ближайшие два дня давление в столице будет ниже положенной нормы — 743 миллиметра ртутного столба. Со среды оно начнет быстро расти, и к четвергу барометры покажут 765-767 миллиметров ртутного столба.
По прогнозам метеорологов, настоящие январские морозы придут в Москву уже в первый день зимы. Специалисты Гидрометцентра сообщили, что в столице в ночь на субботу, 1 декабря, похолодает до -13 градусов.
Ранее сообщалось, что ближайшую неделю в столичном регионе будет дуть южный и юго-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. В ночное время суток сохранится облачность. Также в городе периодически будет идти небольшой снег.
По данным специалистов, в последние выходные осени уровень снежного покрова в столице достиг климатической нормы и составил четыре сантиметра. Метеорологи отметили, что это означает постепенное наступление зимы в столичном регионе. Из-за небольших снегопадов в последние дни ноября сугробы в столице вырастут еще на 1–2 сантиметра.
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АГН "Москва" , Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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