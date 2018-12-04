На Москву может обрушиться ледяной дождь

«У нас будет сложная ситуация», — предупредила она.

По словам синоптика, в среду в столице начнется оттепель, которая будет сопровождаться выпадением осадков — по большей части в виде снега, однако не исключено и выпадение ледяного дождя.

Также Позднякова не стала исключать и вероятность «гололедных явлений».

Накануне главный специалист Московского Метеобюро прогнозировала минусовые температуры в начале недели как днем, так и ночью, слабый снег и гололедицу в первой половине вторника, оттепель и мокрый снег днем в среду, усиление снега в ночь на четверг, ослабление днем и возвращение холодов в конце недели.