Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Москву может обрушиться ледяной дождь 

Рамблер + ещё 16 50 минут назад
Фото: ТАСС
5 декабря на Москву прольется ледяной дождь, рассказала РИА Новости главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
«У нас будет сложная ситуация», — предупредила она.
По словам синоптика, в среду в столице начнется оттепель, которая будет сопровождаться выпадением осадков — по большей части в виде снега, однако не исключено и выпадение ледяного дождя.
Также Позднякова не стала исключать и вероятность «гололедных явлений».
Накануне главный специалист Московского Метеобюро прогнозировала минусовые температуры в начале недели как днем, так и ночью, слабый снег и гололедицу в первой половине вторника, оттепель и мокрый снег днем в среду, усиление снега в ночь на четверг, ослабление днем и возвращение холодов в конце недели.
Татьяна Позднякова , РИА Новости , Погода , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта роль Запада в ситуации на Украине140
В США пристыдили «Роскосмос» за «сказки»264
«Он утаптывает собеседника в споре моментально»785
«Ни рукой, ни задницей!»: Кикабидзе о выступлении в РФ777
Стало известно, куда «пропали» украинские катера377
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
00:58
Кремль озвучил цель отмены встречи Путина и Трампа
Политика
02:01
Стало известно, куда «пропали» украинские катера
Оружие Армия
04:27
Умер Андрей Битов
Общество
01:35
Отказу Ротару выступать в России дали объяснение
Шоу-бизнес
01:15
Состояние Джигарханяна встревожило поклонников
Шоу-бизнес
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
03:14
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту
Украина В мире
03:51
Традиционного послания Путина не будет
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение