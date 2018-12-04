Москвичей предупредили об опасности

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На Москву может обрушиться ледяной дождь 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
5 декабря на Москву прольется ледяной дождь, рассказала РИА Новости главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
«У нас будет сложная ситуация», — предупредила она.
По словам синоптика, в среду в столице начнется оттепель, которая будет сопровождаться выпадением осадков — по большей части в виде снега, однако не исключено и выпадение ледяного дождя.
Также Позднякова не стала исключать и вероятность «гололедных явлений».
Накануне главный специалист Московского Метеобюро прогнозировала минусовые температуры в начале недели как днем, так и ночью, слабый снег и гололедицу в первой половине вторника, оттепель и мокрый снег днем в среду, усиление снега в ночь на четверг, ослабление днем и возвращение холодов в конце недели.
Татьяна Позднякова , РИА Новости , Погода , Видео , Новости Москвы , Москва
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