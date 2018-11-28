Синоптики рассказали о высоте снежного покрова в Москве

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с RT рассказала о высоте снежного покрова в Москве и регионах России.

«Высота снежного покрова составляет 6 см на ВДНХ и Балчуге, Немчиновка — 2 см, Тушино — 8, в Можайске — 5, в Волоколамске — 7, Новый Иерусалим — 5, Кашира — 6, Серпухов — 4, Дмитров — 2. Павловский Посад — 4, Михайловское — 4 — вот такие формируются «сугробы», — отметила Макарова.

По словам метеоролога, из-за прихода антициклона в ночь с 28 на 29 ноября снега не ожидается.

«Сегодня ожидается местами небольшой снег, затем приходит антициклон, температура понижается — уже предстоящая ночь без осадков, такая антициклональная погода до субботы, будет солнышко, переменная облачность. Ночью будет понижаться температура в Москве до -11…-13 °С, в центре города -7…-9 °С, по области -11…-16 °С. Уже умеренные морозы», — заключила Макарова.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в Москве ожидается до -9 °С.

Также телеканал m24 со ссылкой на портал «Метеовести» передавал, что уровень снежного покрова в столице достиг 4 см.