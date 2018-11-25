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Украина отправила подкрепление к кораблям в Черном море

Синоптики объявили о приходе зимы «тихой сапой» 

Мослента 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Высота снежного покрова в Москве достигла четырех сантиметров, это соответствует норме. Об этом сообщает портал «Метеовести».
«Зима тихой сапой проникает в Центральную Россию. В Москве высота снежного покрова выросла до 3-4 см, что уже соответствует положенному по многолетней норме. Дневные температуры устойчиво остаются в слабоотрицательном секторе», — уточнили синоптики.
Похолодание в столичном регионе будет постепенно усиливаться.
Как сообщалось ранее, во вторника, 27 ноября, ночные температуры опустятся до минус 7-9 градусов, днем — минус 2-4, в ночь на среду —минус 7-12, днем — 3-8 градусов мороза. В последние два дня месяца под утро будет подмораживать до минус 9-14 градусов, днем порядка 5-10 градусов мороза.
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