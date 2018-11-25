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В Центральную Россию придут январские морозы 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
К концу недели в Центральную Россию придут январские морозы.
«Зима тихой сапой проникает в Центральную Россию», — сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
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В столице высота снежного покрова достигла 3-4 см, Днем температура воздуха стабильно остается «в слабоотрицательном секторе», констатирует метеоролог.
Погоду первой половины недели определит влияния тыловой части североатлантического циклона, временами будет идти снег, благодаря чему снежный покров вырастет еще на пару сантиметров. Температура воздуха постепенно будет снижаться. Ночами ожидается до -5…-10°, днем -2…-7°.
Во второй половине недели, в четверг и пятницу, с запада в столицу придет антициклон. Под его влиянием осадки прекратятся, облака рассеются, но ударят морозы до -9…-14°, днем не выше -4…-9°. Такая погода соответствует климатическим показателям января.
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Погода , Общество
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