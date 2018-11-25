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Синоптики предупредили о морозах в Москве 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Синоптики предупредили москвичей и гостей столицы о приближающихся морозах. В ночь на воскресенье в Москве выпал снег. Температура воздуха сейчас — минус два градуса. Легкий мороз ожидается и завтра, 26 ноября. Похолодание начнется в ночь на вторник, 27 ноября.
Ночью мороз окрепнет до минус 9 градусов. Днем потеплеет до минус 4. Но надо позаботиться о теплом шарфе, шапках и перчатках тем людям, кто выходит из дома ранним утром.
Ночные морозы у концу ноября будут все сильнее. По прогнозу синоптиков, в ночь на среду в столичном регионе подморозит до минус 12, а днем термометры покажу минус 8 градусов. В последние осенние дни, 29 и 30 ноября, ночью температура воздуха понизится до минус 14 градусов. Днем — 10-градусный мороз.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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