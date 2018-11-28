Температура воздуха в Москве спонтанно изменила поведение

Утром 28 ноября в столице было теплее, чем днем. По данным портала "Метеоновости", такое распределение температуры является нетипичным.

По состоянию на 10:00, в Москве было минус 4,3 градуса. Уже к 13:00 столбики термометров показали 6,7 градуса ниже нуля. Синоптики утверждают, что обратный ход температуры связан с перемещением арктического воздуха.

"В течение дня 28 ноября похолодание в столичной области продолжится, а вечером усилится за счет радиационного выхолаживания при росте давления и уменьшения общей облачности", — сказано в сообщении.

Ранее специалисты погодного центра "Фобос" пообещали москвичам, что в первые выходные декабря в городе пройдет снег, а сильный мороз отступит. При этом к концу текущей рабочей недели атмосферное давление вырастет до 765–767 миллиметров ртутного столба, что превышает норму.

По прогнозам, декабрь станет одним из самым холодных за последние годы. Однако настоящие морозы придут в Москву в январе.