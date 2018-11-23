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В Москве и области в субботу объявили «желтый» уровень погодной опасности 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр объявил на субботу, 24 ноября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в субботу днем в Москве и Подмосковье будет облачно, местами небольшой снег и гололедица; ветер западный 5-10 метров в секунду, температура до —2 градусов. Ночью ожидается облачная погода, местами также небольшой снег и гололедица; ветер северо-западный 5-10 метров в секунду; температура может опуститься до —5 градусов.
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