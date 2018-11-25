Снежный шторм оставил без света сибирские регионы

Хакасия и Тыва, Аварийные службы восстановили электроснабжение в Кузбассе и на Алтае , где ночью мощный снежный шторм привел к массовым отключениям света. Без электричества были города и поселки в республиках Алтай Кемеровской области , Алтайском и Красноярском краях. В Хакасии и Красноярске , кроме того, прошли аномальные для этого времени года грозы.

Во всех регионах накануне был шквалистый ветер с порывами до 30-ти, а местами и 35-ти метров в секунду, шел мокрый снег, затем ударил мороз, из-за чего обледенели провода. На разное время были задержаны не менее десяти авиарейсов. Судя по записям в соцсетях, в некоторых районах ветер с корнем вырывал деревья и сносил фрагменты крыш.

Людмила Сергеева ведущая радиостанции «Хакасии FM» «У нас где-то с полуночи ветер усилился, в некоторых населенных пунктах свет отключился, так же и в городах, некоторые дома, улицы частично обесточены. Все в оперативном режиме устраняется. Где-то даже баннеры погнуло, оторвало, части крыш с многоэтажек слетели, на Дружбе народов с многоэтажки часть кровли упала, придавила две машины припаркованные. В моем дворе щит металлический у мусорных контейнеров также придавил две машины, то есть ущерб будет нормальный. У нас обледеневшие все дороги, дорожники активно работают. Я полагаю, сейчас работы больше на трассах, чем в городе. Если верить местным синоптикам, у нас сейчас где-то минус шесть и порывы до 10 метров в секунду, но местами кажется сильнее, из-за того, что ветер сильный, и морознее ощущается на улице. Также все летает у нас. В общем, устрашающая картина, не так, как ночью, но все-таки. В пригороде Саяногорска тоже деревушки обесточены».

Из-за непогоды затруднены поиски четырех туристов, пропавших в хакасском поселке Приисковый. Люди катались на снегоходах. Об их исчезновении сообщил местный житель, у которого они снимали жилье. Из-за сильного ветра спасатели не могут использовать авиацию.

В Иркутской области около станции Тайшет погиб сотрудник железной дороги, на которого обрушилась сорванная ветром крыша. В ста километрах от Кемерова ураган оставил без света город Полысаево, где живут более 25 тысяч человек. Рассказывает местный житель Валерий:

Валерий житель города Полысаево Кемеровская область «Тут была метель жуткая, на расстоянии 100 метров дом уже не видно было вообще. У магазина вывеску с одного края оторвало, она так качается сейчас до сих пор. Свет вырубило на несколько часов во всем городе. К утру уже было восстановлено все. С утра уже все, что замело, было прочищено».

Штормовое предупреждение сохраняется на Алтае, в Хакасии и Тыве. Но, по прогнозам синоптиков, к концу дня все утихнет.