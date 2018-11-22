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МЧС предупредило о метели в Свердловской области 

RT на русском 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В Свердловской области в ближайшие дни ожидается метель, в горных районах — сильный снег и ветер, на дорогах — гололедица. Об этом сообщает URA.RU.
ГУ МЧС России по региону советует соблюдать правила безопасного поведения.
В частности, при попадании в буран следует закрыть окна и двери автомобиля, укрыть двигатель со стороны радиатора. В дальнюю дорогу нужно брать трос, лопату, примус, фонарь, пару стальных карабинов и шерстяное одеяло.
Главным правилом спасатели назвали необходимость следить за прогнозом погоды и без особой надобности никуда не выезжать, если ожидается снегопад.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в МЧС предупредили об ухудшении погоды в Новосибирской области в пятницу, 23 ноября.
RT на русском: последние новости
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МЧС , РИА Ura.ru , Погода , Общество , Свердловская Область
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