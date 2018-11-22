МЧС предупредило о метели в Свердловской области

Свердловской области в ближайшие дни ожидается метель, в горных районах — сильный снег и ветер, на дорогах — гололедица. Об этом сообщает URA.RU.

В частности, при попадании в буран следует закрыть окна и двери автомобиля, укрыть двигатель со стороны радиатора. В дальнюю дорогу нужно брать трос, лопату, примус, фонарь, пару стальных карабинов и шерстяное одеяло.

Главным правилом спасатели назвали необходимость следить за прогнозом погоды и без особой надобности никуда не выезжать, если ожидается снегопад.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в МЧС предупредили об ухудшении погоды в Новосибирской области в пятницу, 23 ноября.