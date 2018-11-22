Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Метель с дождём наблюдается в Москве 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Погода в столице заметно ухудшилась. Дождь, метель и резкие порывы ветра отмечают жители.
Осадки выпали во всех округах города. На дорогах можно наблюдать большой снежный покров, передаёт ТАСС.
Синоптики говорят, что такие метеоусловия продержатся еще несколько часов. На дорогах за это время возможно появление гололёда.
Снег и ветер будут продолжаться и всю ночь на 23 ноября.
Ранее News.ru сообщал, что в Москве большие затруднения в дорожном движении. По данным «Яндекс. Пробок», заторы в час пик достигли 9 баллов из 10 возможных.
News.ru: последние новости
Синоптики обещали в Москве нулевую температуру Гидрометцентр предупредил о снежном шторме Непал оказался страной с самым грязным воздухом
ИТАР-ТАСС , Погода , Другое , Катастрофы , Новости Москвы , Общество , Пожары , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Грузом» вертолетов над Кремлем оказались вооруженные люди294
Саркози неожиданно посетил РФ и сделал заявление о Путине67
Катастрофа для рубля и другие события дня48
Названа причина внезапного взлета вертолетов над Кремлем298
«После пьянки»: Алибасов рассказал о первой ночи с Шукшиной25
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:26
Знаменитый повар-мем покормил Кадырова с ножа
Политика
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
01:04
«После пьянки»: Алибасов рассказал о первой ночи с Шукшиной
Шоу-бизнес Статьи
03:46
Маньяк-полицейский: как осудили убийцу проституток
Происшествия Статьи
00:14
Женщину ударили ножом у подъезда в Москве
Происшествия
01:04
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца
Шоу-бизнес
01:00
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Новости Москвы
00:14
Собаке помогли выбраться из-под бетонной плиты
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение