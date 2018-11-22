Метель с дождём наблюдается в Москве

Погода в столице заметно ухудшилась. Дождь, метель и резкие порывы ветра отмечают жители.

Осадки выпали во всех округах города. На дорогах можно наблюдать большой снежный покров, передаёт ТАСС

Синоптики говорят, что такие метеоусловия продержатся еще несколько часов. На дорогах за это время возможно появление гололёда.

Снег и ветер будут продолжаться и всю ночь на 23 ноября.

Ранее News.ru сообщал, что в Москве большие затруднения в дорожном движении. По данным «Яндекс. Пробок», заторы в час пик достигли 9 баллов из 10 возможных.