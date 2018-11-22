Морозы до минус 12 градусов придут в Москву в начале следующей недели

Морозы до 8 восьми градусов днем и минус 12 ночью придут в Московский регион в начале следующей недели. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"26 и 27 ноября столбик термометра в Москве опустится до минус 3-8 градусов, ночью ожидается до минус 12. Снегопадов мы пока не ожидаем, возможны только небольшие осадки", — сказала она.

По данным синоптиков, примерно такая же погода ожидается и в 28 ноября.

При этом 22-24 ноября в Москве прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 м/с, погода в столичном регионе потенциально опасна, отметили в Гидрометцентре.