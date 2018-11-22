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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Морозы до минус 12 градусов придут в Москву в начале следующей недели 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Морозы до 8 восьми градусов днем и минус 12 ночью придут в Московский регион в начале следующей недели. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
"26 и 27 ноября столбик термометра в Москве опустится до минус 3-8 градусов, ночью ожидается до минус 12. Снегопадов мы пока не ожидаем, возможны только небольшие осадки", — сказала она.
По данным синоптиков, примерно такая же погода ожидается и в 28 ноября.
При этом 22-24 ноября в Москве прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 м/с, погода в столичном регионе потенциально опасна, отметили в Гидрометцентре.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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