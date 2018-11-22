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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Облачная и умеренно ветреная погода прогнозируется в Москве в выходные дни, местами в городе пройдет небольшой снег, а температура воздуха установится на уровне около ноля градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня и в пятницу погода в Москве будет довольно ветреная. К выходным у нас влияние антициклона, на периферии которого мы находимся, будет постепенно ослабевать, атмосферное давление будет понижаться, и поэтому погода будет уже не столь ветреной, как сегодня и завтра. Практически на все выходные дни нас ожидает облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег на все выходные", — рассказала Позднякова агентству в четверг.
По данным Метеобюро, минимальная температура в Москве ночью в субботу и в воскресенье составит минус 3 — минус 5 градусов, по области от минус 2 до минус 7 градусов. Днем температура в Москве около нуля градусов, по области до минус 4 градусов.
"Температура воздуха будет близка к климатической норме. Обычно такая погода и бывает в этих числах ноября, но, единственное, хотелось бы уже видеть снег хотя бы местами в Подмосковье", — заметила собеседница агентства.
Она добавила, что атмосферное давление в регионе будет немного пониженным, на что могут среагировать метеозависимые люди.
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Татьяна Позднякова , РИА Новости , Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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