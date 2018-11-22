В Москве из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Как отмечает RT, ссылаясь на данные метеорологов, его порывы местами могут составлять до 15 м/с. Шквалистый ветер создаст у жителей столицы ощущение того, что на улице достаточно морозно. Однако при этом, по прогнозам специалистов, сегодня температура в столице будет находиться в рамках климатической нормы, в некоторых районах столбики термометров могут подняться выше ноля.

Существенно похолодает в столичном регионе ближе к выходным.

Как напоминает НСН, ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в Новый год. По словам заведующей лаборатории Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, если в начале декабря среднесуточная температура составляет -3,9 градусов, то под самый Новый год, как правило, температура держится около -8-ми. Это значит, что в саму новогоднюю ночью будет -12 градусов, пишет « Российская газета ».

Специалист также на исключила, что Новый год москвичам и гостям столицы придется встречать без снега, отмечает RT.