Унесенные снегом: на Москву идет шторм из Сибири

Снежный шторм надвигается на Москву из Сибири. Согласно прогнозу синоптиков, сначала непогода придет на Урал, затем переместится в столицу, а также распространится на Архангельскую и Мурманскую области. В некоторых регионах порывы ветра составят более 20 метров секунду — это может нанести повреждения строениям и крышам зданий. Сейчас стихия продолжает бушевать на севере страны: в Норильске остановлено движение на многих дорогах и затруднена работа аэропорта, в Приморье не ходят автобусы.

Мощный снежный шторм ожидается в Центральной части России . Циклон придет с севера Сибири. Непогода обрушится и на столицу: буран будет медленно, но верно двигаться к Уралу, затронет Москву, а также распространится на Архангельскую и Мурманскую области. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

О том, какой силы шторм ждет столицу и остальную центральную часть России, можно судить по ситуации в Норильске, где 21 ноября сохранялась практически нулевая видимость из-за непрекращающегося снега. На некоторых дорогах было остановлено движение.

В том числе пострадала дорога, ведущая в аэропорт. Трассу замело настолько, что пассажиров вывозили на вездеходах. Не обошлось без проблем и в самом аэропорте — самолетам мешал садиться сильный ветер, достигавший 30 м/с.

Удар стихии испытало на себе и Приморье: там из-за гололеда было отменено автобусное сообщение между Владивостоком и ближайшими населенными пунктами.

Как ожидают синоптики, первыми влияние циклона почувствуют жители Урала: с четверга ветер там будет дуть со скоростью 18 м/с. В некоторых регионах, в частности в Мурманской и Архангельской областях, он достигнет штормовых значений — более 20 м/с. Отмечается, что такие порывы могут сносить крыши зданий и вызывать другие разрушения. Местным жителям по возможности рекомендуется не выходить из дома.

В тот же день природные катаклизмы захлестнут и жителей столицы. Как предупреждают синоптики, ветер в Москве в ближайшие дни может усилиться до 15 м/с. Тем не менее, на температуре воздуха это практически не скажется: ночью, как и прежде, сохранятся морозные -2…-7 °С, а днем +2…+4 °С.

Как бы то ни было, москвичам стоит заранее приготовиться к трудностям, которые будут сопутствовать приходу шторма. Так, на автомобильных трассах ожидаются ухудшение видимости и снежные заносы, способные вызвать затруднения движения транспорта, заторы и пробки. В связи со сложными погодными условиями водителям рекомендуется снизить скорость и избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

При сильном ухудшении видимости следует съехать на обочину и обозначить свой автомобиль включенной «аварийкой». По возможности, лучше оставить свой автомобиль в гараже. Если же его нет — оставить машину вдали от слабо укрепленных конструкций и деревьев. Пешеходам стоит быть крайне осторожными, внимательными и обозначить себя светоотражающими элементами.

Ранее сообщалось, что в Москву придет похолодание и небольшой снег в течение наступившей недели. Согласно прогнозам Гидрометцентра, до конца недели москвичей будут морозить отрицательные температуры.

Метеорологи объясняют нагрянувшее похолодание тем, что на этой неделе столица окажется на границе между скандинавским антициклоном и приближающимся с северо-востока атлантическим циклоном. Единственным не температурным, но все же плюсом изменившейся погоды станет то, что в Москве наконец выпадет снег — серая и хмурая столица наконец приобретет зимний вид, пусть и не как в сказке.

Вместе со сказочным видом в Москву придет и гололедица. В связи с этим обстоятельством научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее уже предупреждал москвичей, что им пора менять летнюю резину на зимнюю, так как перемена погоды в столице непременно приведет к гололедице. «Ситуация неприятная, эта температура, с моей точки зрения, является неприятной для дороги», — отметил метеоролог, обратив внимание на увеличение тормозного пути.

О том, что снег выпадет именно в третьей декаде ноября, заранее предупреждал и исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев . Как отметил эксперт, обычно это происходит в Москве намного раньше, однако в этом году в привычный распорядок дел вмешалась нехарактерно теплая для осени погода, которая отложила зиму на 7-10 дней.

Пришедшее в Москву похолодание еще мало похоже на суровую русскую зиму, которая придет в столицу только в январе. Как рассказывал РИА «Новостям» главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, декабрь будет относительно мягким по климату, а вот в январе москвичам придется кутаться во все теплые вещи.