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Ноябрь в Москве войдет в десятку самых «сухих» за 140 лет
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Ноябрь в Москве войдет в десятку самых «сухих» за 140 лет 

РИА Новости + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Текущий ноябрь в Москве войдет в число 10 самых "сухих" ноябрей за последние почти 140 лет, сообщает интернет-портал "Метеоновости".
По данным синоптиков, первые две декады ноября в столице оказались на 1-2 градуса теплее многолетних значений, а по осадкам месяц пока далек от нормы.
"За последнюю декаду осени снег в Москве будет приниматься, но, в основном, небольшой. И этот месяц войдет в число 10 самых "сухих" ноябрей за последние почти 140 лет. Самый сухой ноябрь был в 1993 году с месячным количеством осадков 4,3 миллиметра", — говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, с начала месяца на станции ВДНХ выпало всего 11,8 миллиметра осадков, что составляет 20% месячной нормы. По области больше осадков выпало на севере, меньше на востоке, но повсюду ощущается дефицит более 30 миллиметров.
"Снег в Москве выпадал, но небольшой и местами, высота его составила всего один сантиметр. В Подмосковье, в Истре, высота снега 18 ноября составила два сантиметра. К концу второй декады ноября от выпавшего снега в столичном регионе не осталось и следа", — добавляют метеорологи.
Уточняется, что за последние 10 лет похожая ситуация с образованием снежного покрова в Москве наблюдалась в 2008 году, когда за первые две декады ноября в Москве выпал всего один сантиметр снега, а в 2010 и 2014 годах снега в ноябре не было совсем.
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