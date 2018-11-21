«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на четверг из-за сильного ветра

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на четверг, 22 ноября 2018 г., из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, днем 22 ноября в столичном регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Температура воздуха в Москве составит минус 1 — плюс 1, по области — минус 3 — плюс 2 градуса. Ночью в столице температура воздуха составит минус 6-4 градусов, по области — минус 9-4 градусов. Сильный ветер сохранится.