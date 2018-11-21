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«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе
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«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на четверг из-за сильного ветра 

Агентство «Москва» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на четверг, 22 ноября 2018 г., из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, днем 22 ноября в столичном регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Температура воздуха в Москве составит минус 1 — плюс 1, по области — минус 3 — плюс 2 градуса. Ночью в столице температура воздуха составит минус 6-4 градусов, по области — минус 9-4 градусов. Сильный ветер сохранится.
Агентство «Москва»: последние новости
Гидрометцентр: «Мощная депрессия» к среде понизит атмосферное давление и принесет в Москву снег «Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на субботу из-за гололедицы Уборку снега с крыш около 900 зданий в столице будут контролировать с помощью камер видеонаблюдения
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