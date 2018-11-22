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В Магадане выпало около 70% месячной нормы снега за двое суток 

РИА Новости + ещё 7 22 ноября 2018
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Жители Магадана в пятницу утром взялись за лопаты, многие не смогли прийти на работу вовремя, во дворах в снегу застревают автомобили, за двое суток выпала почти месячная норма снега, сообщил РИА Новости представитель Гидрометцентра России по региону.
Спасатели накануне обратились к жителям Магаданской области с предупреждением о приходе мощного снежного циклона с территории Охотского моря. В Магадане и Хасынском округе объявлена лавинная опасность.
"За двое суток выпало 70% месячной нормы снега. И снег пока продолжается и будет идти еще весь сегодняшний день. Погода наладится только в субботу", — рассказал собеседник агентства.
Городские службы Магадана в первую очередь расчищают подъездные пути к социальным объектам — больницам, поликлиникам, детским сада и школам, оперативно убрать весь объем выпавшего снега не получается, сообщил РИА Новости представитель дорожного предприятия Магадана.
"Снега очень много, он липкий, убирать его тяжело. Мы, конечно, стараемся, но в нынешней ситуации уже понятно, что оперативно справиться с проблемой не получится. И прогнозы пока не утешительны", — рассказал собеседник агентства.
По прогнозам синоптиков, этот циклон уйдет в субботу, но уже движется следующий — метели вновь начнутся на побережье Магаданской области в воскресенье вечером.
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РИА Новости , Погода , Катастрофы , Магадан
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