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На Камчатке объявлено штормовое предупреждение
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На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за девятиметровых волн 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
Штормовое предупреждение из-за волн высотой до девяти метров объявлено на 22 ноября на Камчатке. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю.
"22 ноября 2018 года утром в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой восемь-девять метров. В зону штормового воздействия попадает прибрежная акватория Усть-Камчатского и Алеутского муниципальных районов", — говорится в сообщении.
Предупреждение объявлено Камчатским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ожидается, что штормить будет до конца суток 22 ноября. Руководству судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.
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