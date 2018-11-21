На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за девятиметровых волн

Штормовое предупреждение из-за волн высотой до девяти метров объявлено на 22 ноября на Камчатке. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю.

"22 ноября 2018 года утром в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой восемь-девять метров. В зону штормового воздействия попадает прибрежная акватория Усть-Камчатского и Алеутского муниципальных районов", — говорится в сообщении.

Предупреждение объявлено Камчатским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ожидается, что штормить будет до конца суток 22 ноября. Руководству судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.